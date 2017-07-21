20 июля в Дневном центре “Saskarsme” («Общение») на ул.Лиепаяс,4 новый состав комитета по социальным вопросам провёл первое выездное заседание. Депутаты заслушали отчёты двух социальных учреждений Даугавпилсского самоуправления о результатах работы за первое полугодие 2017 года.

Как сообщила и.о. руководителя Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров Галина Румянцева, бюджет в 1 млн. 294 тысячи евро выполнен на 49%. За 6 месяцев текущего года поступило 73 клиента, что на 10 человек больше, чем за тот же период 2016 года. Сегодня в Центре проживают 275 человек. Для оказания услуг тяжелобольным людям в Центре было создано отделение круглосуточного ухода с пятью работниками.



На данный момент свободных мест в Центре нет, при этом очередь существует. Чтобы восполнить нехватку помещений, предлагалось в рамках проекта ERAF открыть филиал Центра в здании бывшей онкологической больницы на ул.Сигулдас,24. В нём планируется разместить 75 клиентов. Проектные работы уже ведутся. Председатель комитета Марьяна Иванова-Евсеева отметила, что решение о реконструкции здания принималось предыдущей Думой без детальной проработки и составления чёткого бизнес-плана. Теперь этими вопросами займётся специально созданная рабочая группа.



Вниманию депутатов была предложена презентация Социальной службы. Как следует из сообщения руководителя отдела социальной помощи Марины Германе, в этом году бюджет учреждения составляет около 4-х млн.евро. За первое полугодие он выполнен на 49,3%. С этого года социальные работники начали активно работать по программе SOPA, которая позволяет более эффективно обслуживать клиентов. Сейчас ежедневно один специалист может принять 16 человек. Учреждение реализует 45 программ реабилитации и интеграции. Нуждающимся горожанам предоставляется 22 вида пособий и материальной поддержки. По прогнозам на этот год социальную помощь смогут получить 22 500 жителей. По мнению депутатов, социальные работники открыто и честно рассказали о реализации функций учреждения, влиянии на их работу объективных и субъективных факторов.



Среди наиболее актуальных предложений развитие социальных домов, зарплаты и риски персонала, помощь приёмным семьям (сейчас на содержание одного ребёнка самоуправление выделяет 115 евро), а также более тесное сотрудничество с муниципальной полицией.