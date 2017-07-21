Новоизбранный председатель Думы Даугавпилса Андрей Элксниньш намерен не только сделать транспорт в своем городе бесплатным, но и ведет переговоры с рижским мэром и соратником по партии Saskaņa Нилом Ушаковым о том, чтобы рижане могли также ездить на даугавпилсcких автобусах и трамваях бесплатно, а взамен подарили свои льготы жителям Даугавпилса, когда те приезжают в столицу. Об этом Элксниньш сообщил, придя на радио LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Обещанный на выборах бесплатный общественный транспорт — вопрос решаемый. Для обладателей карточек жителей Даугавпилса он будет, — пообещал новый мэр второго по величине города Латвии. — Ведь и сейчас, когда проезд стоит 43 цента, дотационная часть самоуправления так велика, что доплатить останется немного…"



Он пояснил, что освободившиеся от выполнения прямых обязанностей кондукторы возьмут на себя функции контролирования как общественного транспорта, так и платных автостоянок в городе. Ведь приезжим жителям других самоуправлений за проезд придется платить. Правда, не всем. Школьники смогут ездить бесплатно. Также от платы будут освобождены жители самоуправлений вокруг Даугавпилса, с которыми заключат договоры. И отдельный разговор — с мэром Риги Нилом Ушаковым, куда даугавпилчане приезжают нередко. И мэрами некоторых других самоуправлений.



"С Ригой мы говорим, чтобы жители Даугавпилса пользовались преференциями карты рижанина и наоборот, — пояснил Элксниньш. — Такой же принцип был и в идее введения бесплатного общественного транспорта в Риге. Наша цель — социально защитить жителей Даугавпилса — как в столице, так и в других самоуправлениях".



Что еще хорошего и плохого обещает в ближайшее время провести в жизнь новый мэр Даугавпилса и как он будет решать две латгальские беды — безработица и депопуляция — читайте в ближайшее время на портале Delfi.