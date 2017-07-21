20 июля на заседании Комитета по развитию обсуждался вопрос о передаче права аренды земельного участка в районе улицы Спалю на аукцион. Это территория Северной промышленной зоны города.

На земельном участке площадью 88 000 квадратных метров планируется строительство завода по производству гранул и новой котельной, потому в Думу поступила просьба арендовать этот участок с правом застройки.



В соответствии с требованиями законодательства, самоуправление в таких случаях обязано организовать аукцион.

Начальная аукционная цена – 6 920 евро в год.



Второй претендент на территории Северной промышленной зоны хочет арендовать участок площадью 29 000 квадратных метров с правом застройки. Сфера деятельности этой организации – хранение и обработка нефтяных продуктов. Начальная аукционная цена – 2 281 евро в год.



Землю планируется сдать в аренду на 30 лет.|Победитель аукциона будет обязан начать строительные работы в течении четырех лет с момента регистрации права застройки в Земельной книге. Принятие решений по этим вопросам направлено на заседание Думы.



Как подчеркнул руководитель Отдела недвижимого имущества Алексей Николаев, предпринимателей и производителей интересует внедрение и конкретная деятельность в экономической среде города. Строительство новых промышленных объектов – это экономическое развитие города, улучшение рабочей среды и создание новых рабочих мест.