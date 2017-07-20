20 июля в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры Престолов".
В ходе программы ведущие в студии обсудили новости последней недели, уделив особое внимание теме долговых обязательств Даугавпилсского аэропорта, состаянию спортивных баз города, пустых обещаний предыдущего руководства Даугавпилсской думы, а также положению дел спидвейного клуба "Локомотив".
Об этом и многом другом слушайте в программе "Игры Престолов" от 20 июля.
Программа доступна в записи.
Об этом и многом другом слушайте в программе "Игры Престолов" от 20 июля.
Программа доступна в записи.
откажется от причитающегося ему!
Пусть это пустое место вернет заплаченные ему зря деньги на посту "стратега" теплых сетей!
Пожалуйста!!!
Сколько было, от чего отказались???
А так, это простите писстеж ни о чем!
Во истину....положило....