Чтобы реализовать новый подход к образованию — основанную на «компетенциях» систему, необходимо указать минимальное число учеников — по меньшей мере 150 школьников в образовательном учреждении, или два параллельных класса с 25 детьми в каждом, заявил в интервью LTV и Latvijas Radio министр образования Карлис Шадурскис.
Минобр разработал два типа критериев для средних школ — качественные и количественные. Первые — это сравнение по результатам централизованных экзаменов 12-х классов, а также итоги экзаменов, сданных 9-ми классами три года назад.
Шадурскис указал, что за последние три года около шести тысяч выпускников средних школ не отправились учиться или работать. Значит, в образовательных учреждениях появился брак, отметил министр.
Второй критерий — заполненность классов. Чтобы реализовать новый подход к образованию, школам нужен минимум учеников — по меньшей мере два параллельных класса по 25 человек в каждом.
Таким образом, в общей сложности в средней школе должно быть по меньшей мере 150 учеников.
Шадурскис отметил, что возможны исключения: если в радиусе 25 км нет другого образовательного учреждения, минимум может составлять 60 учащихся.
Такие критерии можно было бы вводить в два этапа — каждый в течение трех лет.
В Риге около 40 образовательных учреждений, которые не отвечают указанным критериям, отметил министр.
Шадурскис ранее заявил: протесты жителей могут заставлять и муниципалитеты выступать против реформы, поскольку «все хотят быть популистами». Однако, с точки зрения министра, общество достаточно интеллигентно, чтобы понимать, какова ситуация и как она может измениться благодаря реформам.
Министерство образования и науки точное число школ, которые могут быть закрыты или реорганизованы, пока не называет: на эту тему будет проводиться исследование. По неофициальной информации, таких образовательных учреждений сотни
Шадурскис указал, что за последние три года около шести тысяч выпускников средних школ не отправились учиться или работать. Значит, в образовательных учреждениях появился брак, отметил министр.
Второй критерий — заполненность классов. Чтобы реализовать новый подход к образованию, школам нужен минимум учеников — по меньшей мере два параллельных класса по 25 человек в каждом.
Таким образом, в общей сложности в средней школе должно быть по меньшей мере 150 учеников.
Шадурскис отметил, что возможны исключения: если в радиусе 25 км нет другого образовательного учреждения, минимум может составлять 60 учащихся.
Такие критерии можно было бы вводить в два этапа — каждый в течение трех лет.
В Риге около 40 образовательных учреждений, которые не отвечают указанным критериям, отметил министр.
Шадурскис ранее заявил: протесты жителей могут заставлять и муниципалитеты выступать против реформы, поскольку «все хотят быть популистами». Однако, с точки зрения министра, общество достаточно интеллигентно, чтобы понимать, какова ситуация и как она может измениться благодаря реформам.
Министерство образования и науки точное число школ, которые могут быть закрыты или реорганизованы, пока не называет: на эту тему будет проводиться исследование. По неофициальной информации, таких образовательных учреждений сотни