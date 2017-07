29 июля в Даугавпилсе впервые состоится съемка нового латвийского телевизионного шоу Stand Up LIVE с участием комиков международного масштаба.

Юмористический жанр Stand Up, появившись в военные годы в Америке, уже давно покорил весь мир. Несмотря на то, что на территории стран постсоветсткого пространства это движение активно стало продвигаться лишь несколько лет назад, благодаря телевизионному проекту ТНТ, на сегодня Stand Up является одним из наиболее популярных и любимых направлений у зрителей.



Stand Up - это всегда актуальный юмор, понятный каждому, в котором зритель может узнать себя.



Именно поэтому, начиная новый для Даугавпилса проект под названием Stand Up LIVE, его организаторы Александр Комаров и Александр Гришаков, заранее уверены в его успехе.

- Stand Up LIVE – это новый международный телевизионный юмористический проект с участием ведущих Stand Up комиков Латвии и других стран. Участники проекта уже покорили зрителя в Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Финляндии России и Белоруссии, - рассказывает Александр Комаров.

- Говоря о движении STAND UP, нельзя недооценивать наших местных стэндаперов. Латвия полна талантливых людей, которые уверенно закрепились в нише STAND UP юмора. С другой стороны — юмор, на мой взгляд, не имеет географии. Чувство юмора и умение его передать через монолог — это талант, который или есть, или его нет. Третьего не дано, - добавляет Александр Гришаков.



Всего 29 июля в зале кинотеатра Silverscreen выступят 14 человек, работающих в жанре Stand Up. Четверо из них — ребята из Даугавпилса, остальные комики — приедут в наш город радовать зрителя впервые. География проекта очень широка, и растягивается от Санкт-Петербурга до Нигерии. Преобладать на съемках телешоу будет русский язык, но будут представители, которые на суд зрителей вынесут шутки на латышском и английском языках.



По словам организаторов, им удалось провести сложную работу и, в том числе, благодаря своим связям с «большим» КВНом, собрать лучших представителей STAND UP юмора со всего света. Ввиду того, что мероприятие 29 июля будет проходить в режиме телевизионной съемки с последующей трансляцией на всю Латвию по телеканалу Alise Plus TV, задача стэндаперов усложнилась и тем, что юмористические монологи должны быть понятны всей стране.

- Конечно, начиная подготовку к данному проекту, мы понимали, что проще всего его сделать в Риге, тем не менее, мы пошли на определенный риск и смогли организовать это мероприятие в нашем родном городе. Для нас было крайне важно сделать площадкой первого в Латвии телевизионного юмористического шоу именно Даугавпилс. Во-первых, это уникальная возможность популяризировать наш город на территории всей страны. Во-вторых, это отличная возможность для даугавпилчан стать соучастниками грандиозного проекта, который, мы уверены, станет регулярным телешоу и будет иметь большой успех. К тому же, Stand Up LIVE — это для нас лишь первый шаг на пути реализации многих наших планов, - рассказывает Александр Комаров.



Итак, встречаемся 29 июля в 18:00 в кинотеатре SilverScreen на первом в Даугавпилсе юмористическом шоу Stand Up LIVE! Полтора часа качественного живого юмора, который не только заставит зрителя смеяться, но и вызовет желание рассказать эти истории другим, каждому из присутствующих — гарантированы!



Билеты по цене 5 EUR доступны в кассах кинотеатра SilverScreen, а также на сайте silverscreen.lv.





Организаторы Stand Up LIVE выражают особую благодарность теле-радиокомпании Alise Plus за информационную поддержку, а также полиграфической компании Print Plus за качественную оперативную работу и высококлассный сервис.