На следующей неделе в Латвию придет более влажный воздух и увеличится влияние циклона, поэтому возможны сильные дожди, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В ближайшие сутки погоду будет определять область высокого давления, ветер будет слабым, ночи - прохладными, а дни - умеренно теплыми. Температура воздуха сотавит до +25 градусов.



С понедельника, 24 июля, погодные условия будут определяться циклоном. Участятся дожди, возможны грозы. Ночи станут теплее, а температура воздуха останется прежней.