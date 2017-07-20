Даугавпилсская городская дума планирует наградить участников и тренеров Латвийской юношеской олимпиады за полученные призовые места. На Финансовом комитете рассмотрят проект решения о выделении финансовых средств для награждения из основного бюджета по статье «Непредвиденные расходы».

С 7 по 9 июля в Цесисе проходила Латвийская юношеская олимпиада, на которой Даугавпилс в командном зачет получил второе место, уступив первенство только спортсменам из столицы. Даугавпилчане положили в свою копилку 28 золотых, 22 серебряных и 23 бронзовые медали.



Представительство города на Олимпиаде впечатляет: здесь выступили наши гребцы, баскетболисты, боксеры, борцы, дзюдоисты, каратисты, футболисты, фехтовальщики, пловцы, тяжелоатлеты, стрелки, тхеквондисты, теннисисты, триатлонисты, легкоатлеты и гимнасты.



Нельзя не отметить успехи в таких видах спорта как гребля, вольная борьба, тяжелая атлетика и тхеквондо. 1 место привезли футболисты, 2 – девушки-волейболистки, 4 – волейболисты-юноши. Призовые места получены также в карате, триатлоне, стрельбе и теннисе.



Даугавпилсская городская дума гордится победами своих спортсменов и достижениями тренеров!