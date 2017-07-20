Собрание госсекретарей поддержало идею Минобразования о снижении возраста учеников первого класса до 6 лет. Педагоги эту инициативу остро критикуют. Министерство же успокаивает, что что у родителей останется право отправить ребенка в школу позже, в семь лет, сообщает Латвийское радио 4.

У педагогов множество вопросов к МОН. Например, нет рекомендаций – как надо обучать детей, что должны знать дети в этом возрасте и что делать, если ребенок в шесть лет явно не готов идти в школу. Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага возмущена – министерство продвигает настолько важную инициативу, а учителя до сих пор не знают ключевых подробностей этого нововведения.



Согласно утвержденному на собрании госсекретарей варианту, изменения должны быть введены в 2018 году – после того как завершится пилотный проект по внедрению новых стандартов образования. В нем примут участие около 50 дошкольных образовательных учреждений. Некоторые сотрудники пожаловались в профсоюз, что проект должен начаться в сентябре, а педагоги до сих пор не знают, что им предстоит, и не могут своевременно подготовиться к изменениям, отметила Ванага:



«Нет информации, что конкретно будет в содержании для детей в первом классе. И тогда – следующий шаг: нет и информации об учебных материалах, о методике – готовы ли педагоги к этому всему. И на данный момент,



вот уже середина июля на дворе, нет всей этой необходимой информации, чтобы мы могли сказать: да, новое содержание соответствует всем требованиям, которые может реализовать ребенок шести лет».

Поэтому профсоюз учителей направил политикам открытое письмо и 27 июля созывает внеочередное заседание, чтобы прояснить ситуацию, сообщила Ванага.



Отсутствие информации является не единственной причиной беспокойства для учителей. Профессор педагогики Аусма Шпона объяснила, что ребенок в столь раннем возрасте не готов идти в школу ни психологически, ни физически, ни социально. Для этого необходимо кардинально менять подход к преподаванию, фокусируясь на воспитании, считает профессор:



«Физически ребенок не готов в школе сидеть 2-3-4-5 уроков подряд. И он не готов слушать то, что ему все время говорит учитель.



Будь у нас сегодня деятельностная школа, иная психологически, где дети сами могут действовать – то было бы по-другому».

Между тем, Центр содержания образования готовится публично представить новые стандарты образования. Это произойдет в середине августа, сообщил директор центра Гунтарс Цатлакс. Он рассказал Latvijas radio, какой должна стать начальная школа:



«С первого по шестой классы мы подразумеваем, что не будет этого четкого разделения на 40-минутные уроки. То есть организация [учебного] процесса будет находиться полностью в руках администрации учебного заведения. В принципе, процесс будет с виду больше походить на то, как он сейчас происходит в детских садах.



Конечно, нам надо уйти от этого стереотипа, будто школа с первого класса означает, что все дети должны сидеть на уроках на стульях за партами и слушать учителя!»

Общая длительность одного учебного дня останется прежней, подчеркнул специалист. Кроме того, что у родителей останется право отправить ребенка в школу и позже, в семь лет.



Полный переход на новые стандарты образования начнется в 2018 году. Содержание школьного образования будет фокусироваться на развитии компетенций у детей.



Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, организации педагогов направили открытое письмо лидерам парламентских фракций правящих партий и главе правительства Марису Кучинскусу. Они считают недопустимой ту спешку и безапелляционность, с которой Министерство образования и науки (МОН) пытается реформировать систему школ в стране.



Минобразования в четверг 20 июля проведет большую пресс-конференцию, на которой ознакомит представителей масс-медиа со своими большим планами школьной реформы.