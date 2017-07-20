В Даугавпилсе продолжают происходить кадровые перестановки. Часть руководителей и сотрудников муниципальных учреждений, назначенные предыдущей властью, предпочли написать заявления об уходе "по собственному желанию", другие, судя по заявлениям руководства города, покинут свои посты в связи с недоверием, что, вероятно, связано со "слепым служением" Латгальской партии.

Как стало известно, член правления Даугавпилсского Олимпийского центра Николай Игнатьев, также входящий в ряды Латгальской партии, вскоре также покинет свою должность. Данную информацию подтвердил первый вице-мэр, ответственный за сферу спорта - Рихард Эйгим.



Напомним, после скандала с Улдисом Пастарсом, депутат прошлой думы Николай Игнатьев сначала был назначен вторым членом правления Олимпийского центра, а вскоре после ухода г-на Пастарса стал единственным руководителем ДОЦ. Его кандидатура была утверждена Латвийским Олимпийским комитетом.



Из истории его карьеры известно, что в период правления Яниса Лачплесиса он вне конкурса был назначен на должность финансового директора предприятия "Daugavpils siltumtīkli", а после того как, по его же словам "успешно решил все имеющиеся на предприятии проблемы, был приглашен экс-мэром возглавить ДОЦ", вероятно, чтобы так же успешно решить проблемы и этого учреждения.



Запомнился экс-депутат Игнатьев широкой общественности и публичными рассуждениями о дураках, возложенной на них ответственности и их важности при службе царям.