Отъезд даугавпилчан из города является одной из наиболее актуальных проблем для Даугавпилса. Несмотря на то, что основной пик эмиграции уже миновал, статистика говорит о том, что население Даугавпилса продолжается сокращаться. Главная причина, влияющая на принятие решения об отъезде в более развитые города и страны, заключается в отсутствии финансовой стабильности.

Наши соотечественники, кто был вынужден под влиянием обстоятельств оставить родной город, высказывают мнение, что с удовольствием вернулись бы в Даугавпилс, если бы здесь была работа и достойный уровень зарплаты. Чужие страны, приютившие наших сограждан, хоть и дают им определенное чувство финансовой независимости, но, тем не менее, остаются для даугавпилчан чужими.



Каким же должен быть достаток, чтобы люди в Даугавпилсе чувствовали себя уверенно и не принимали столь тяжелое решение — покидать родной город в поисках лучшей жизни?



Ответ на этот вопрос, разумеется, для каждого в своей цифре. Все зависит от потребностей и уровня запросов. Кто-то удовлетворится суммой и в 300-400 евро, а для кого-то и нескольких тысяч ежемесячно будет недостаточно.



Тем не менее, приблизительные усредненные подсчеты по этому вопросу все-таки уже имеются.



В программе «Диалог с городом» вице-мэр Валерий Кононов, до недавнего времени возглавлявший Государственное Агентство занятости в Даугавпилсе, рассказал, что исследования на эту тему провел Латвийский Университет. Как показывают результаты, если бы жители получали зарплату на руки начиная от 700 евро, то люди не только не рассматривали возможность отъезда, но и начали возвращаться.



- Я считаю, как только уровень вознаграждения в Даугавпилсе превысит определенный рубеж в 600-700 евро чистыми, наши жители, которые находятся заграницей, будут рассматривать возможность вернуться в Даугавпилс. При этом, стоит отметить, что главный мотив для возвращения у многих - не экономический, а эмоциональный - это тоска по родине и семье.