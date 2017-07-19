На минувшей пресс-конференции в Даугавпилсской думе руководству города был задан вопрос о ходе проекта по созданию памятника в честь 100-летия Латвии. Ранее эта тема в городе широко обсуждалась, и были как сторонники идеи установки в центре города монумента, так и противники.

Как пояснила вице-мэр Ливия Янковска, когда идея создания памятника появилась, национальные общества и руководство города ее поддержало. Думы города и края создали группу, работающую по данному проекту. Однако прошло несколько лет, праздник все ближе, а подвижек в деле так и нет. Напомним, что проект забуксовал еще после подсчета его стоимости. Задуманное оказалось слишком дорогим, и собрать на него пожертвования (как это планировалось изначально) вряд ли удастся. Это признавали и депутаты думы прошлого созыва.

Л. Янковска сообщила, что информацию о текущем положении дел по данному проекту депутаты заслушают на комитете по культуре и образованию, и тогда будет принято решение о том, начинать реализацию задуманного или нет. Хотя вице-мэр откровенно призналась, что ей с трудом верится, что памятник будет построен, поэтому концепцию нужно поменять и вернуться к идее проведения различных мероприятий, посвященных 100-летию Латвии.