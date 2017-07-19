Опубликован рейтинг больших школ Латвии, где число учеников превышает 100 человек.
Рейтинг составляется ежегодно по результатам различных олимпиад, в которых участвовали в завершившемся учебном году воспитанники учебных заведений.
Лидерство по-прежнему удерживает 1-я Рижская гимназия. Уже не первый год подряд второе место занимает Даугавпилсский Русский лицей (58,27 баллов).
Также в топ-5 лучших школ страны вошла Даугавпилсская Государственная гимназия с количеством баллов 36,00. В прошлом году в рейтинге больших школ данное учебное заведение занимало 8 позицию. В 2017 году школа переместилась на 5-ое место.
Всего в рейтинге фигурирует 90 крупных школ.
В рейтинге малых школ Даугавпилсская школа Сасканяс расположилась на 11 месте.
С результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.
Лидерство по-прежнему удерживает 1-я Рижская гимназия. Уже не первый год подряд второе место занимает Даугавпилсский Русский лицей (58,27 баллов).
Также в топ-5 лучших школ страны вошла Даугавпилсская Государственная гимназия с количеством баллов 36,00. В прошлом году в рейтинге больших школ данное учебное заведение занимало 8 позицию. В 2017 году школа переместилась на 5-ое место.
Всего в рейтинге фигурирует 90 крупных школ.
В рейтинге малых школ Даугавпилсская школа Сасканяс расположилась на 11 месте.
С результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.