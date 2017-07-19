С приходом к власти нового руководства города приоритеты в развитии Даугавпилса изменились. С большой надеждой на новоизбранного мэра и его вице-мэров смотрят спортсмены, особенно представители тех видов спорта, которые были незаслуженно задвинуты на задний план прежним председателем самоуправления.

Как известно, в Даугавпилсе много талантливых и способных молодых спортсменов, однако для достижения высоких результатов нужны соответствующие условия для тренировок. С подобной проблемой думские пороги уже давно обивают боксеры. Об этом портал nasha.lv уже сообщал своим читателям. В этот раз нам удалось поговорить с тренером отделения бокса при Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Владимиром Пучкa.



- Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что условия для тренировок боксеров такие ужасные?



- Так сложилось, что где-то в 90-е годы школу бокса при Локомотиворемонтном заводе перенесли в помещения на ул. Пушкина 55. Это бывшее помещение кочегарки. Потом там был организован клуб "Дружба", а потом передали помещение отделению бокса. С 1991 года мы находимся по данному адресу. Помещение страшно устаревшее, оно в принципе вообще не приспособлено для проведения тренировок. В свое время оно было оборудовано усилиями Локомотиворемонтного завода и самих спортсменов под зал бокса. Но сейчас на дворе все-таки 21-ый век. Здание постройки 1954 года, и реновацию в нем никто никогда не проводил.



- Насколько сильно условия в зале ограничивают возможности тренировок?



- Сильно. Заниматься в зале могут одновременно только 10-15 человек, а это очень мало по сравнению с тем количеством спортсменов, которые хотят заниматься. Сложилась такая ситуация в городе: если в 60-70-ые и даже еще 80-е гг. бокс являлся одним из ведущих видов спорта в Даугавпилсе, который приносил кучу медалей и известность нашему городу, то сейчас у нас в зале на полную ставку, работает всего два тренера на полную ставку и еще два на полставки. Результаты наши боксеры показывают высокие (заняли недавно 5-ые места на Чемпионате мира и на Чемпионате Европы среди юниоров). На данный момент у нас тренируются около 60 человек, а также члены боксерского клуба (молодые люди старше 19 лет). Они хотят тренироваться. Приходят и ветераны, и новые люди, которые хотели бы заниматься, но мы не можем их принять, т.к. просто некуда - в зале нет места. Расшириться в здании невозможно. Есть еще тренажерный зал, но он тоже плохо приспособлен для тренировок. Его размер всего 4 на 4 кв.м. Основной зал 99 кв.м. - площадь с рингом посередине. Развернуться негде. Ринг не уберешь. Используем уже и улицу, и в зале одной из школ тренируемся иногда. Раньше в нашем распоряжении имелась баня, но с передачей базы под обхозяйствование Олимпийскийскому центру ее закрыли. А баня, как известно, входит в цикл подготовки спортсменов. Теперь раз в неделю наши боксеры ходят в баню при спортивном манеже, если, конечно разрешает руководство ОЦ, хотя релаксация после недельной напряженной тренировки - это тоже важнейший элемент подготовки. Если нет бани, тогда используют массаж, но это еще дороже и проблематичней.



- Как продвигался вопрос выделения нового помещения и что происходит сейчас?



- Мы в свое время подняли вопрос у предыдущего руководства города. Нас поддержал Е. Хлопок. Руководство думы в целом не возражало. После осмотра здания, оно согласилось, что условия устарели, раздевалки и душевая не соответствующие, санузел неисправный. Стены у нас в полтора кирпича и не утепленные. Несколько лет назад сделали вентиляцию. Стало немного суше - хотя бы вода, как раньше, не оседала на стенах и не стекала в лужи на полу. В итоге в думе решили, что нас переселят в другое здание, и вроде сначала процесс пошел, но заработала "бюрократическая машина", и все постепенно заглохло.



Мы знаем, что был составлен список требований и условий для нашего зала, собрано все для технической документации и проектирования зала на ул. Циетокшня, 61. Передали материалы на комиссию, но там было не до нас. Я считаю, что одна централизованная комиссия не может решать вопросы всех закупок. Если бы комиссия была своя при спортивном комитете, это было бы быстрее. А так только перед самыми выборами был объявлен победитель закупки, но с ним никакой работы не ведется, договор на проведение работ с фирмой до сих пор никто не заключил. Сейчас мы опять находимся в подвешенном состоянии. Сроки затягивают. Ходят уже слухи, что зал, обещанный боксерам, хотят отдать борцам, хотя для их тренировок он не приспособлен. А мы могли бы в нем не только тренироваться, но и проводить республиканские и городские соревнования.



- Боксерская школа сейчас может рассчитывать только на новое руководство города?..



- Да. Сейчас все зависит от нынешней думы. Если получится нам обустроить новый зал, я думаю, весь город будет благодарен. Бокс в последние годы набирает обороты, можем и кикбоксеров у себя тренировать, т.к. любой тренер по боксу может тренировать и кикбоксеров. Знаете, есть такая старая шутка "в боксе не получилось, пошел в кикбоксинг и стал чемпионом мира". Нам очень хочется уже наконец- то уйти из этого каменного века и создать нормальные условия, потому что дети приходят с родителями, видят зал, разворачиваются и уходят, отводят детей на волейбол и в другие секции. Мы видим, что спрос и интерес к занятиям есть и у детей, и у взрослых, и даже у девушек. Вот только условий для нормальных тренировок для всех желающих у нас, к сожалению, нет.