В весовой категории до 60 кг Анастасия Григорьева на этапе гран-при по борьбе в Мадриде заняла второе место.

По дороге в финал даугавпилчанка одолела испанку Бланку Родригес (6:1), шведку Терезу Пешон (2:1), болгарку Мими Христову (12:2). В финале Анастасия сошлась с Любовью Овчаровой, с которой уже встречалась в этом году в финале чемпионате Европы, но, как и в майском поединке и на этот раз Настя уступила – 5:11.