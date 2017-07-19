В Даугавпилсе выявлено достаточно много проблем со строительными проектами, касающимися реновации учебных заведений и благоустройства объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщил вице-мэр Валерий Кононов.

Как выяснилось, некоторые действия в рамках проекта строительства Стропского променада не были своевременно согласованы с собственниками. Сейчас на думу подано в суд, работы на одном из участков приостановлены. Руководство города выясняет, в чём причина сложившейся ситуации, и какие могут быть решения.



Валерий Кононов также сообщил, что некоторые строительные проекты, начатые в прошлом или этом году, требуют около полумиллиона евро на дополнительные работы. Сейчас проверяется обоснованность запрошенных дополнительных работ и рассматриваются варианты предотвращения рисков срыва сроков договоров.



В частности, как депутатам сообщили на недавнем заседании Финансового комитета, для завершения работ в 5-м детском саду необходимо 68 359 евро.