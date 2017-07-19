Ознакомиться с состоянием проблемных объектов спортивной инфраструктуры – с такой целью первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Рихард Эйгим посетил спортивные сооружения в Стропах.

Вместе с и.о. Департамента спорта и молодёжи Михаилом Енбаевым, руководителем отдела спорта Имантом Лагодским и депутатом Думы Игорем Прелатовым он оценил ситуацию на спортбазе «Дзинтариньш». По общему мнению, она выглядит довольно печально. За примерами далеко ходить не пришлось. Здание, в котором сейчас занимаются тяжелоатлеты, пришло в негодность, а крыша того и гляди рухнет. В прошлом году Даугавпилсский олимпийский центр, которому предыдущее руководство Думы передало спортивные базы, положило на волейбольной площадке резиновое покрытие, но сделано это с нарушением качества. Решено проверить, кто выполнял работы и поручить исполнителю по гарантии провести ремонт.



Модернизации требует также столовая, а гостевые домики проще и дешевле снести, чтобы на их месте построить новые. Объекты должны быть приспособлены для использования на протяжении всего года и доступны как для местных, так и зарубежных спортсменов. Дело в том, что база активно работает с июня по сентябрь, в остальное время простаивает. Справиться с проблемой поможет реновация существующих сооружений, возведение новых, а также строительство прилегающего к гостинице спортивного зала ангарного типа. Посетили специалисты и выкупленную самоуправлением территорию в Стропах общей площадью 3 га с открытым бассейном. Ветхие строения были снесены, сейчас предстоит решить судьбу бассейна: экспертиза покажет, можно его использовать или нет.



Развивать планируется и популярную у спортсменов и любителей активного отдыха трассу в Стропском лесопарке. Она не пустует ни зимой, ни летом. Сюда приезжают горожане и гости Даугавпилса, здесь проводится много различных соревнований. Случается, людям трудно разъехаться. Для улучшения ситуации предлагается продлить трассу до стрельбища, и тем самым создать отдельный участок для тренировок и состязаний биатлонистов. Дальнейшее развитие трассы позволит привлечь больше спортсменов, сторонников активного времяпровождения и здорового образа жизни. Окончательные решения будут приниматься по результатам детального обследования спортивных объектов и проведения необходимых расчётов.