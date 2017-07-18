В ходе пресс-конференции в городской думе журналисты попросили руководство города рассекретить договоры с 20-ю инвесторами, которые планируют развивать бизнес, вкладывать деньги и создавать рабочие места в Даугавпилсе.

Напомним, прежнее руководство города в лице вице-мэра Петериса Дзалбе ранее утверждало, что в борьбе с безработицей достигнуты определенные успехи: в Даугавпилс удалось привлечь порядка 20 инвесторов, готовых открыть здесь предприятия и обеспечить работой горожан. По словам уже экс-вице-мэра, договора с инвесторами были подписаны на период осени 2016 года. Однако, на просьбу предоставить список компаний, Петерис Дзалбе тогда отказался, сославшись на гриф секретности и подписанные соглашения о неразглашении информации. Из того, что на период конца 2016 года удалось выяснить у Петериса Дзалбе, все 20 компаний планировали начать производство в 2017-2018 годах.

Вопрос о наличии «секретных» инвесторов в Даугавпилсе был адресован новому руководству Даугавпилсской думы.



Как пояснил вице-мэр Валерий Кононов, некоторые договора намерений он видел, но в таком количестве, к сожалению, их не нашел. На вопрос, к чему была такая скрытность, предположил, что, возможно, боялись спугнуть инвесторов, т.к. "деньги любят тишину".



В свою очередь мэр А. Элксниньш добавил, что никаких 20 договоров с предприятиями и обещанной тысячи рабочих мест - нет.

- Это была сладкая предвыборная ложь со стороны предыдущего руководства, - сказал Андрей Элксниньш.

Более того, что касается заявлений прежнего руководства думы на тему работы с предпринимателями, то А. Элксниньш отметил, что там много неясностей. Например, ранее заявлялось, что достигнута договоренность о переносе производства фирмы "SVKover" из Межциемса в другое место, т.к. были получены многочисленные жалобы жителей на неприятный запах. Однако до сих пор не ясно когда и как это будет реализовано. Нет соглашений, а также сроков и объемов инвестиций по другим фирмам.



В свою очередь, мэр подчеркнул, что самоуправление готово поддержать любого предпринимателя, готового создавать в городе рабочие места. Никаких бюрократических проблем дума создавать не будет, однако с фирмами стоит работать аккуратно, принимая во внимание прозрачность их деятельности. Иными словами, «покажите, что и как вы собираетесь делать, и мы (самоуправление) предоставим вам и землю под это, и условия», - пояснил мэр.



Более серьезно, по словам А.Элксниньша, дума сейчас работает с "Железной дорогой". Если самоуправление готово будет построить для данного предприятия необходимую инфраструктуру, оно сможет обеспечить работой порядка 100 горожан.