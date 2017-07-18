Еще на прошлой неделе руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс сообщил о том, что первый этап строительства променада в Стропах будет завершен к октябрю текущего года.

Как стало известно сегодня в ходе очередной пресс-конференции, на сегодняшний день строительство Стропского променада остановлено.



Как пояснил вице-мэр Валерий Кононов, при реализации проекта не были согласованы некоторые действия с собственниками земли, в результате чего с частными владельцами возникли проблемы. На данный момент на Даугавпилсскую думу подан иск в суд, что привело к необходимости остановить проект. Строительство остановлено в той части, которая касается интересов того частника, с кем не был проведен процесс согласования.



По словам Валерия Кононова, руководство думы будет разбираться - кто виноват в наступивших последствиях торможения строительства объекта городского значения.