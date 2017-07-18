Сегодняшнюю пресс-конференцию мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш начал с сообщения о мерах безопасности в городе для детей.

Совсем недавно всю Латвию потрясла история 5-летнего Вани Берладина, который пропал в Лиепае 2 июля, а спустя 10 дней был найден в лесу без признаков жизни. Трагедия указала на целый ряд проблем в обществе, одной из главных оказалось человеческое равнодушие и безучастность к происходящему вокруг. Маленький ребенок перемещался по городу совсем один, и никто из взрослых не обратил на это внимания. Результат оказался трагическим.



В связи с этим, учитывая печальный случай в Лиепае, мэр Даугавпилса дал задание муниципальной полиции пристальнее следить за детьми находящимися на улице, особенно если малыши гуляют без надзора взрослых. Хочется верить, что смерть маленького мальчика не окажется в этом плане напрасной, и научит людей относиться друг к другу внимательнее.