17 июля первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим, депутат Игорь Прелатов, исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи Михаил Енбаев отправились с ознакомительным визитом на спортивную базу «Дзинтариньш», для того, чтобы проанализировать в каком состоянии находится объект, переданный предыдущим составом Думы в управление Олимпийскому центру.

Михаил Енбаев отметил, что на спортивной базе необходимо улучшение менеджмента, так как «Дзинтариньш» интенсивно работает только в летний период, в зимнее же время, комплекс востребован значительно меньше.

Констатировано, что многие объекты спортивной базы не отвечают современным требованиям, некоторые находятся в аварийном состоянии. Депутаты высказали пожелание развивать спортивную базу так, чтобы она была привлекательной не только для местных жителей, но и для зарубежных спортсменов. Главная задача – добиться того, чтобы "Дзинтариньш" был востребован круглогодично.