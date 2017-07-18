Предприятие "Daugavpilssiltumtīkli" приняло решение об участии в Европейских проектах строительства котельной на щепе общей стоимостью в размере 14 млн евро и модернизации магистральных теплотрасс. Соответствующая заявка в Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) подана 17 июля.

Предполагается, что софинансирование проектов со стороны еврофондов составит 40%. Как сообщил председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, данное решение принято для того, чтобы отказаться от выстроенных частниками когенерационных схем, которые ежегодно обеспечивают предпринимателей доходом от самоуправления и государства в размере 11-12 миллионов евро.

"Самоуправление откажется от услуг "Latneftegaz", "Cefus", "BK Enerģija", "Sprino", "Batergo". Проект планируется закончить в середине 2019 года, тем самым обеспечив стабильность тарифа для горожан и исключая его рост в будущем", - рассказал Элксниньш.