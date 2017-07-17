17 июля первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим, депутат Игорь Прелатов, исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи Михаил Енбаев посетили Стропскую трассу активного отдых и спорта, чтобы обсудить возможности дальнейшего ее развития.

Несмотря на то, что трасса построена совсем недавно, появились пожелания по возможностям ее улучшения. Одно из них – продлить трассу, сделав отдельный участок для соревнований биатлонистов, включающую и тир.



Трассу полюбили как профессиональные спортсмены, так и любители, а также приверженцы активного образа жизни. К сожалению, часто возникают ситуации, когда из-за большой загруженности, пропускной способности объекта не хватает.



Руководство Думы уверено, что развитие трассы в Стропах необходимо, чтобы ее могли использовать как можно больше горожан и гостей города.