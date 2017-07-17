В конце минувшей недели жители Даугавпилса поинтересовались у вице-мэра Даугавпилса Валерия Кононова о возможности сделать бесплатным проезд в общественном городском транспорте и для тех людей, которые ушли на пенсию досрочно, а не только по возрасту.

Как выяснилось, такой вопрос в думе уже поднимался.



Однако препятствуют введению льготы нормативные акты, которые в обозримом будущем планируется подкорректировать, чтобы и те, кто ушел досрочно на пенсию, также могли ездить в городских автобусах и трамваях Даугавпилса бесплатно.



Данным вопросом поручено заняться исполнительному директору.