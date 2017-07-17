В конце минувшей недели в эфире радио "Алиса+" в рамках программы "Диалог с городом" вице-мэр В. Кононов рассказал об отраслях, которыми могут заинтересоваться инвесторы в Даугавпилсе.

По его мнению, компаниям могут быть интересны металлоообработка, молочная отрасль и швейная.



Также вице-мэр сообщил, что с сентября, предположительно, начнется реализация проекта самоуправления по поддержке молодых специалистов, высококвалифицированных специалистов; дума предложит финансово выгодный вариант сотрудничества для создания новых рабочих мест. Не забыты будут и люди старше 50 лет. Им В. Кононов тоже пообещал помощь, т.к. в таком возрасте найти работу гораздо сложнее, чем молодым.