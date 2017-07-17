В субботу, 15 июля, на Ругельском котловане утонул мужчина 1974 года рождения. Подобная трагическая новость пришла от Государственной пожарно-спасательной службы.

Вызов на пуль спасателей поступил около 22:19. Очевидцы сообщили, что человек нырнул в воду, после чего не вынырнул на поверхность.



Прибыв на место вызова, спасатели вытащили из котлована мужчину, который был к этому моменту уже мертв.



Обстоятельства случившегося призвана установить полиция.



Портал "Наша" выражает соболезнования близким и друзьям погибшего. Одновременно с этим напоминая о важности сохранения бдительности при отдыхе рядом с водоемами.