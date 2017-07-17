Летние каникулы уже перешли за середину, оставляя школьникам с каждым днем все меньше времени для отдыха. В начале августа традиционно начнутся первые приготовления к началу нового учебного года.

Одновременно с планами Министерства образования сокращать школы, в Даугавпилсе среди родителей пошла волна беспокойства - все ли школы города откроют свои двери 1 сентября.



Этот вопрос редакция "Нашей" переадресовала вице-мэру Даугавпилсской думы, ответственной за сферу культуры и образования Ливии Янковской.



- 1 сентября все школы и все дошкольные учебные заведения откроют свои двери. Сейчас идет интенсивная подготовка к новому учебному году. Все идет по плану. Конечно, есть какие-то нюансы, какие-то коррективы, но, тем не менее, мы все эти проблемы решаем в рабочем порядке. Есть специалисты, которые этим занимаются, которые являются профессионалами своего дела, так что все происходит, все продолжается, - сказала Ливия Янковская.