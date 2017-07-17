В попытке решить проблему нехватки специалистов, Даугавпилсская региональная больница (ДРБ) в рамках программы поддержки молодых специалистов заключила договоры с 35 резидентами. Об этом СМИ рассказал руководитель больницы.



Он заявил, что проблема решается и посредством стипендий самоуправления, и в рамках программы поддержки специалистов. По словам г-на Йокста, каждый год в больницу приходят новые резиденты и нехватка медиков в будущем будет ощущаться намного меньше.



Что касается выделенных Национальной службой здоровья квот, то глава ДРБ отметил, что в договоре фигурирует около 60 различных программ. Некоторые из них действительно не выполняются, а некоторые необходимо переработать. В целом же, средства, которые Национальная служба здоровья выделяет на покрытие расходов на амбулаторное лечение, осваиваются. Однако он признал, что бывают случаи, когда, например, заболел какой-то уникальный специалист, и у больницы на время нет возможности оказывать данную услугу, и квота остается не использованной.



Проблема, по мнению г-на Йокста, в другом — у больницы есть ресурсы, есть потребность и по многим позициям квоты быстро заканчиваются, начинают образовываться очереди и пациентам приходится предлагать услуги платно. В качестве примера он привел инвазивную кардиологию, где пациенты в очередь записываются уже на следующий год.



Глава ДРБ также предложил сообщать о случаях, когда врач предлагает услугу, на которую в больнице уже очередь, в своей частной практике.