Подготовленные Министерством образования и науки Латвии (МОН) поправки к Закону об общем образовании предусматривают не только реформу содержания образования, но и оптимизацию школьной сети с отказом от имеющихся типов учебных заведений. Например, муниципальных гимназий, специальных и вечерних школ.

Как пишет Neatkarīgā Rīta Avīze, Министерство образования рекомендует упорядочить типологию школ, оставив следующие виды: начальные, основные, средние школы и государственные гимназии.



Будет предусмотрено, что в 21 региональном центре развития может быть не более двух государственных гимназий, критерии для которых останутся очень высоки, рассказала директор департамента образования МОН Эвия Папуле.



В государственной гимназии может быть и этап начальной школы, но не в столице.



По словам Папуле, поправки будут определять, школы какого типа нужны в конкретный промежуток времени. Самоуправления должны будут решить, что делать со специальными школами — объединить их или интегрировать в общеобразовательные. Сейчас за такие школы отвечает государство.



Что касается вечерних школ, то дополнительно к программам вечерних школ они должны предлагать и другие программы, в противном случае вечерние школы будут присоединены к другим учреждениям.