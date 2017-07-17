Латгалия в прошлом была активно выращивающим и перерабатывающим лен регионом, теперь льноводство переживает не лучшие времена. Но вот уже 15 лет ведется работа над созданием собственного, латгальского сорта льна — и она близка к завершению, рассказали на ежегодной сельскохозяйственной выставке в Виляны специалисты Сельскохозяйственного научного центра.

Центр продемонстрировал на выставке спецтехнику и отраслевые достижения – мероприятие собрало тысячи заинтересованных посетителей, сообщает Latvijas radio.



«Если бы мы ничего не делали, то кукуруза была бы вот такой. А если используем правильную технологию – то кукуруза чистая, намного лучше, чем вот та», - говорит и показывает руководитель научного центра Венеранда Страмкале.



Всего центр располагает площадями в 16 гектаров, и на них селекционеры занимаются 14 сортами сельхозкультур. Каждая культура высажена на нескольких делянках, с соблюдением своей технологии сева и выращивания. Таким образом, крестьяне прямо на поле могут посмотреть, как разумнее и эффективнее работать с этими культурами и на своем поле.



У центра 18 партнеров по сотрудничеству из разных стран, испытательных полей – 43, вариантов культур – 284. Логично, что фермеры на могут такой объем проверить сами:



«Мы предлагаем все самое новое, что только есть у нас в Латвии, и все технологии приходят из Европы», - поясняет Страмкале.



Вот уже полтора десятка лет ведется селекционная работа над созданием нового сорта льна – типично латгальского, приспособленного к местным почвам и климату. Цветы у него белые, но возможен и привычный синий оттенок. Страмкале выразила надежду, что вскоре сорт сможет пройти необходимые проверки:



«Тесты на стабильность данный сорт в этом году проходит в Польше. Очень надеюсь, что будет положительный результат».



На выставке была показана и сельхозтехника – ряд ее образцов растянулся на два километра. Все мировые новинки представлены здесь, вся информация для фермеров, говорит исполнительный директор Сельскохозяйственного научного центра Алдис Страмкалис:



«Инженеры всего мира непрерывно работают над созданием чего-то нового, улучшенного, электроника внутри появляется, компьютеры, каждый раз есть что нового посмотреть, и старые вещи модернизируются».



В Латвии, по его словам, тоже хватает хозяйств, где работают с применением самой современной техники и технологий. Есть те, кто только присматривается и начинает все это осваивать, а есть фермеры, работающие по старинке, и это допустимо, если у них всё хозяйство – несколько десятков гектаров земли, говорит Страмкалис. В небольшом хозяйстве новейшая техника просто не окупится.



В такие дождливые периоды, как в этом сезоне, крестьянам и техника требуется соответствующая, и оборудование дополнительное, говорит специалист. Нужны зерносушилки, нужны элеваторы для хранения зерна – тогда погодные условия уже не будут настолько определяющими в получении прибыли.