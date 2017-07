В Гюстрове прошёл второй этап финала чемпионата Европы по спидвею. Анджей Лебедев второй этап подряд поднимается на подиум. Две недели назад в Торуне спидвеист был третьим, на этот раз второй, уступив только Артёму Лагуте.

А. Лагута, показавший только 8-й результат в Торуне, в Германии праздновал триумф. У Анджея были все шансы потеснить Артёма, но пока фортуна улыбнулась россиянину. Тем не менее, по итогам двух этапов Анджей Лебедев возглавил общий зачёт европейского первенства.





II round Speedway Euro Championship:

1. Artem Laguta (Russia) 15 (3,3,1,2,3,3)

2. Andzejs Lebedews (Latvia) 14 (1,3,3,2,3,2)

3. Krzysztof Kasprzak (Poland) 11 (2,2,1,3,2,1)

4. Vaclav Milik (Czech Rep.) 10 (3,1,2,r,3,0)

5. Kai Huckenbeck (Germany) 12 (3,2,2,3,2)

6. Mateusz Szczepaniak (Poland) 10 (1,3,1,3,2)

7. Michael Jepsen Jensen (Denmark) 9 (0,3,3,1,2)

8. Andrey Kudryashov (Russia) 9 (2,1,2,3,1)

9. Andreas Jonsson (Sweden) 8 (1,0,3,1,3)

10. Przemysław Pawlicki (Poland) 7 (2,2,3,ex,0)

11. Nicolai Klindt (Denmark) 5 (3,0,2,0,0)

12. Kacper Gomólski (Poland) 5 (0,2,0,2,1)

13. Kenneth Bjerre (Denmark) 4 (2,1,0,0,1)

14. Leon Madsen (Denmark) 3 (0,1,0,2,0)

15. Martin Smolinski (Germany) 3 (0,0,1,1,1)

16. Mikkel Bech (Denmark) 2 (1,ex,0,1,0)

17. Lukas Fienhage (Germany)D NS

18. Mathias Bartz (Germany) DNS



1.(59,00) Vaclav Milik, Przemysław Pawlicki, Andreas Jonsson, Michael Jepsen Jensen

2. (58,20) Kai Huckenbeck, Krzysztof Kasprzak, Andzejs Lebedevs, Martin Smolinski

3. (58,60) Nicolai Klindt, Andrey Kudryashov, Mateusz Szczepaniak, Kacper Gomólski

4. (57,70) Artem Laguta, Kenneth Bjerre, Mikkel Bech, Leon Madsen

5. (59,00) Mateusz Szczepaniak, Krzysztof Kasprzak, Vaclav Milik, Mikkel Bech (ex)

6. (57,80) Andzejs Lebedevs, Przemysław Pawlicki, Leon Madsen, Nicolai Klindt

7. (58,80) Michael J. Jensen, Kacper Gomólski, Kenneth Bjerre, Martin Smolinski

8. (58,80) Artem Laguta, Kai Huckenbeck, Andrey Kudryashov, Andreas Jonsson

9. (59,40) Andzejs Lebedevs, Vaclav Milik, Artem Laguta, Kacper Gomólski

10. (59,60) Przemysław Pawlicki, Andrey Kudryashov, Krzysztof Kasprzak, Kenneth Bjerre

11. (59,10) Michael J. Jensen, Kai Huckenbeck, Mateusz Szczepaniak, Leon Madsen

12. (59,30) Andreas Jonsson, Nicolai Klindt, Martin Smolinski, Mikkel Bech

13. (59,90) Andrey Kudryashov, Leon Madsen, Martin Smolinski, Vaclav Milik (r)

14. (59,40) Kai Huckenbech, Kacper Gomólski, Mikkel Bech, Przemysław Pawlicki (ex)

15. (59,20) Krzysztof Kasprzak, Artem Laguta, Michael J. Jensen, Nicolai Klindt

16. (59,30) Mateusz Szczepaniak, Andzejs Lebedevs, Andreas Jonsson, Kenneth Bjerre

17. (59,20) Vaclav Milik, Kai Huckenbeck, Kenneth Bjerre, Nicolai Klindt

18. (59,40) Artem Laguta, Mateusz Szczepaniak, Martin Smolinski, Przemysław Pawlicki

19. (59,50) Andzejs Lebedevs, Michael J. Jensen, Andrey Kudryashov, Mikkel Bech

20. (59,60) Andreas Jonsson, Krzysztof Kasprzak, Kacper Gomólski, Krzysztof Kasprzak

21. (60,30) Krzysztof Kasprzak, Vaclav Milik, Mateusz Szczepaniak, Kai Huckenbeck (ex)

22. (59,70) Artem Laguta, Andzejs Lebedevs, Krzysztof Kasprzak, Vaclav Milik



Общий зачёт. ЧЕ-2017 после 2х этапов

1 – Анджей Лебедев (Латвия) – 25 очков

2 – Артём Лагута (Россия) – 23

3 – Вацлав Милик (Словения) – 21

4 – Кшиштоф Каспжак (Польша) – 20

5 – Матеуш Щепаняк (Польша) – 19

6 – Андреас Йонссон (Швеция) – 18

7 – Пшемыслав Павлицкий (Польша) – 17

8 – Андрей Кудряшов (Россия) – 16

9 – Ярослав Хампель (Польша) – 14

10 – Кеннет Бьерре (Дания) – 12