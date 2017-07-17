До 20 июля температура воздуха в Латвии сохранится ниже нормы, а позже станет теплее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В понедельник, 17 июля Латвию пересечет с запада атмосферный фронт, который принесет осадки, в основном кратковременные. В начале новой недели температура воздуха в Латвии не превысит +21 градус, ночью местами опустится ниже +10 градусов.



Однако, предположительно после 20 июля с юга придет теплый воздух. Температура днем повысится до +21, +26 градусов, возможны дожди и грозы, передает радио MIX FM 102,7.



Как отмечают синоптики, в первой половине июля температура воздуха в Латвии была примерно на 2 градуса ниже нормы. Не побит еще ни один рекорд жары, и впервые за последние годы температура воздуха в первую половину лета не достигала +30 градусов.

