В прошлом году по сравнению с предыдущим на 4,5% выросло число проходящих лечение пациентов с алкогольной зависимостью, свидетельствует статистика Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В прошлом году лечились 5492 пациента с алкогольной зависимостью, а от алкогольного психоза лечилось 804 человека, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. В то же время на 43,6% выросло число пациентов с другими нарушениями в поведении из-за алкоголя.



Больше всего пациентов с алкогольной зависимостью было в Рижском регионе — 28,4%, а 21,7% таких пациентов зарегистрировано в Латгале.