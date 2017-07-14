Руководитель закупочного департамента Социальной службы Бенита Силиня подала заявление "по собственному желанию" после предложения вице-мэра Валерия Кононова провести служебную проверку.

Валерий Кононов пояснил СМИ, что на днях было выявлено существенное нарушение закупочных процедур – дробление закупки. Вице-мэр добавил, что такие действия караются по закону. Учитывая выявленные нарушения, В. Кононов выступил с предложением провести служебную проверку. Вслед за этим предложением последовало заявление «по собственному» от Бениты Силини.



Вице-мэр также отметил, что так как нарушения были выявлены на стадии согласования договоров, то сложившуюся ситуацию удалось вовремя исправить, остановив их заключение. Ввиду этого обстоятельства В. Кононов сообщил, что служебная проверка может и не состояться.



Напомним, что Бенита Силиня некоторое время занимала должность главы Социальной службы, однако летом 2016 года она со скандалом покинула должность. Тем не менее, ее оставили в структуре соцслужбы, где она стала заниматься контролем закупок. Ее зарплата при этом осталась на том же уровне, что и до смены должности.