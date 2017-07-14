Руководитель закупочного департамента Социальной службы Бенита Силиня подала заявление "по собственному желанию" после предложения вице-мэра Валерия Кононова провести служебную проверку.
Валерий Кононов пояснил СМИ, что на днях было выявлено существенное нарушение закупочных процедур – дробление закупки. Вице-мэр добавил, что такие действия караются по закону. Учитывая выявленные нарушения, В. Кононов выступил с предложением провести служебную проверку. Вслед за этим предложением последовало заявление «по собственному» от Бениты Силини.
Вице-мэр также отметил, что так как нарушения были выявлены на стадии согласования договоров, то сложившуюся ситуацию удалось вовремя исправить, остановив их заключение. Ввиду этого обстоятельства В. Кононов сообщил, что служебная проверка может и не состояться.
Напомним, что Бенита Силиня некоторое время занимала должность главы Социальной службы, однако летом 2016 года она со скандалом покинула должность. Тем не менее, ее оставили в структуре соцслужбы, где она стала заниматься контролем закупок. Ее зарплата при этом осталась на том же уровне, что и до смены должности.
Вице-мэр также отметил, что так как нарушения были выявлены на стадии согласования договоров, то сложившуюся ситуацию удалось вовремя исправить, остановив их заключение. Ввиду этого обстоятельства В. Кононов сообщил, что служебная проверка может и не состояться.
Напомним, что Бенита Силиня некоторое время занимала должность главы Социальной службы, однако летом 2016 года она со скандалом покинула должность. Тем не менее, ее оставили в структуре соцслужбы, где она стала заниматься контролем закупок. Ее зарплата при этом осталась на том же уровне, что и до смены должности.
Четверг, 18 июн 2015, 12:00
Председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис дал распоряжение подготовить и передать в полицию материалы проведенного в Управлении спорта аудита для возможного возбуждения уголовного дела. Конкурс на проведение ремонта внутренних помещений и фасада, замену окон и дверей, электроинсталляции и канализационной системы на стадионе «Целтниекс» был проведен прошлым летом.
В конкурсе победила фирма Būvdarbi, которая предложила выполнить эти работы за 26,8 тыс. евро.
Договор был подписан 26 июня прошлого года. В договоре значился срок проведения работ – 45 календарных дней. Акт о приемке работ был подписан в прошлом году, бюджетные деньги строителям перечислены. Хотя многие из работ ими не были закончены еще весной этого года. Это и прочие явные нарушения в процессе строительных работ на стадионе «Целтниекс» были вскрыты в ходе плановой проверки, проведенной Отделом ревизий и аудита Городской думы.
«Золотая» краска для труб
Руководитель этого отдела Владимир Пянковский вкратце описывает обнаруженные нарушения так: «Часть работ на момент проведения проверки (в апреле 2015 года! – прим.) была не выполнена вообще, часть работ выполнена лишь частично, а дорогостоящие материалы были заменены на более дешевые без согласования с заказчиком. Когда мы всё это обнаружили, все действующие лица стали показывать друг на друга, мол, не я виноват, я не специалист и т. д.»
Как следует из заключения проверки, среди оплаченных еще в прошлом году работ фигурировали такие как «монтаж обустройства теплоузла», «устройство проемов», «замена покрытия пола (106 м2)», но по факту проверяющие констатировали, что ничего из этого сделано не было!
Строители получили оплату в полном объеме за покраску 145 м2 фасада, но по факту только загрунтовали 65 м2, о покраске речь и не шла.
Еще пример. В акте принятых работ значится в два раза большее количество погонных метров демонтированных и установленных труб, чем было произведено на самом деле. А покраска этих труб, согласно подписанным актам, и вовсе была «золотой». Краски у строителей уходило на сумму 4 евро на 1 погонный метр. Далее. В проекте и в сметах заложена установка восьми деревянных дверей по 115 евро без учета НДС за штуку. По факту установлены дешевые двери из ламината по 32 евро без НДС. Никого не спрашивая и ни с кем это не согласовывая!
Оценивая данные вопиющие факты, руководитель Отдела ревизий и аудитов Владимир Пянковский, который в своих заключениях обычно лишь констатирует факты и делает промежуточные выводы, в данном случае однозначно указывает: «Существует большой риск разбазаривания денежных средств самоуправления».
У всех «моя хата с краю»
Как водится, после проведения проверки должностным лицам, ответственным за вскрытые недочеты, предложено было дать свои объяснения. Тут началось настоящее «веселье». Оказалось, что виноватых нет: у всех «моя хата с краю, ничего не знаю».
Как рассказывает Владимир Пянковский, руководитель Управления спорта Михаил Енбаев сказал, что он лишь принимает на работу сотрудников и определяет их должностные обязанности. В частности, на работу в Управление спорта принят завхоз, а у каждой спортивной базы, включая «Целтниекс», есть свой администратор. Вот с этих двоих, мол, и надо спрашивать.
Завхоз Управления спорта Виталий Гаук, в свою очередь, пояснил, что руководство обязало его одного подписывать приемо-сдаточные акты, не создавая специальную комиссию для этих целей. При этом ему не хватает компетенции, чтобы разобраться в деталях строительных работ, так что свою подпись под актами он ставил фактически не глядя, слепо выполняя указание вышестоящего руководства, стало быть, Михаила Енбаева.
Наконец, администратор «Целтниекса» Валентин Любарский сообщил думским ревизорам, что Виталий Гаук неоднократно предлагал ему подписать приемо-сдаточный акт на все строительные работы, хотя часть работ якобы будет выполнена в 2015 году, но Любарский отказался, так как по факту работ не было, а погодные условия вполне позволяли их выполнить. Ответственным за все строительные работы на вверенном ему объекте Валентин Любарский называет Виталия Гаука.
Вот и разберись тут, кто же на самом деле виноват. Но факт остается фактом: строители получили сполна деньги за работы, которые не выполнили. Причем никакого письменного соглашения между фирмой Būvdarbi и Управлением спорта о переносе работ на весну 2015 года не существует. Еще бы, ведь оно полностью противоречило бы приемо-сдаточному акту на все работы, который был подписан в 2014 году.
Деньги пообещали вернуть
Владимир Пянковский продолжает свой занимательный рассказ: «После того, как была проведена проверка, строители вдруг нашли письмо, в котором они якобы еще в прошлом году просили разрешить закончить работы весной. Правда, это письмо нигде не зарегистрировано, в журнале входящих писем и заявлений Управления спорта о нем нет никакого упоминания. Поэтому есть серьезные подозрения, что оно "родилось" только сейчас. Более того, строители нашли "пропавшие" трубы, резко выполнили часть работ, за которые уже давно получили деньги. Например, настелили ковролин в одном из внутренних помещений спорткомплекса, чему уж точно не могли помешать погодные условия. Еще они тут же докрасили фасад и даже пообещали вернуть разницу между полученной оплатой и фактическими расходами на проведенные работы, которые оказались ниже, чем указаны в актах».
Сложно представить себе такую расторопность и порядочность строителей, если бы не проверка их деятельности в «Целтниексе». Это хорошо понимает и руководство города, которое доверило Отделу ревизий и аудита проверить все строительные объекты, имеющие отношение к Управлению спорта. Быть может, найдутся еще желающие вернуть в городской бюджет необоснованно полученные деньги…
Но и истории с «Целтниексом» достаточно для того, чтобы передать все материалы проверки в правоохранительные органы. Беспрецедентный для нашего города случай – мэр города издал распоряжение передать в правоохранительные органы материалы проведенного в Управлении спорта аудита и призвать к ответственности виновных в разбазаривании бюджетных средств. Раз уж эти подчиненные не боятся ни мэра, ни праведного гнева налогоплательщиков, а внаглую «пилят» городской бюджет, то, вне всяких сомнений, ими должны и будут заниматься карающие госинституции.
Автор: Анжелика ОЗЕРОВА