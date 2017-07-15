В прошлом году Управление по охране окружающей среды опубликовало созданный не без помощи биологов из Даугавпилсского университета список так называемых инвазивных видов животных и растений — обычно привнесенных человеком и угрожающих местной экосистеме. В списке несколько десятков пунктов, но официально в Латвии только один вид признан инвазивным — борщевик Сосновского, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Официально в Латвии зарегистрирован только один инвазивный вид — борщевик Сосновского. В 2014 биологи Даугавпилсского университета совместно с коллегами из Шауляя изучали виды растений и животных, которые являются не характерными для местной флоры и фауны в приграничье Литвы и Латвии, рассказывает один из исследователей ДУ Максим Балалайкин.



«Это было первое движение в нашем регионе, которое было связанно с инвазивными организмами. Мы сделали небольшие описания, обучали людей и представителей организаций, которые связаны с охраной природы, самоуправлениями», — отметил он.



В прошлом году биологи завершили разработку методики мониторинга инвазивных организмов, которая завершилась созданием единого списка видов, наиболее агрессивно воздействующих на местные экосистемы.



«Борщевик Сосновского является не только биологически инвазивным видом, но и экономически инвазивным видом.

Это разные позиции, так как борщевик Сосновского пока что единственный инвазивный вид, который указан как официальный в Латвии, то есть закреплён правилами Кабинета министров — и к нему относятся все следующие из этого ограничения, — отметил Максим Балалайкин. — Список — это те виды, которые мы сделали. Мы на этот вопрос смотрим как представители науки. Тут стоит подчеркнуть биологически инвазивные, которые негативно воздействуют на экосистему, то есть создаётся конкуренция, которая не является естественной. Инвазивные виды — они все принесенные. В большей части случаев свою руку приложил человек».



В список занесено более 50 видов. Большинство — растения. Директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш рассказывает, что кроме видов, которые считаются инвазивными с точки зрения биологов, есть немало чужеродных организмов, ждущих своего часа.



«Инвазивным обычно принято считать виды, оказывающие сильное негативное влияние на существующие экосистемы. Он пришёл и всё делает по своему, произошла инвазия.

Но есть огромное количество видов — смело добавляйте ещё один ноль к этому числу инвазивных — чужие виды, которые ещё не являются инвазивными с точки зрения влияния на окружающую среду и экосистему, но они не местные и просто ждут своего часа. И если условия поменяются, то нет строгой границы «чужие виды» или «чужеродные виды» и «инвазивные виды», её нет. Чуть-чуть условия поменяются, станет теплее и — бах! — те чужие виды, которые еле-еле выживает в Латвии (тут холодно и зябко,) ... резко воспрянут ото сна», — пояснил он.



Максим Балалайкин привёл пример инвазивных растений, которые широко известны жителям Латвии.



«Иглистый ихиноцситий, то, что в народе называют стреляющим огурцом, — тот вид, который широко распространён в долине реки Даугавы. В большей мере по самим берегам Даугавы, где им зарастают пойменные луга, которые теряют свою ценность», — пояснил он.



Животных в списке гораздо меньше. Одним из них является божья коровка Арлекин, естественный ареал обитания который — Китай и Монголия. Это насекомое — очень хищное, оно пожирает тлю и других вредителей, поэтому в 90-х годах её стали завозить в Европу и Америку.



Арлекин — это не только сильное давление на местную экосистему, он также опасен для человека. «Мы получили агрессивный вид, который конкурирует с местными божьими коровками.



Он негативно влияет на человека, то есть его выделения — гемолимфа... Она является аллергеном, который может вызывать астму»,

— добавил Балалайкин.



Несмотря на сотрудничество учёных и чиновников, признать растение или животное инвазивным (чтобы на него распространялись ограничения правил Кабмина) не так просто. Это возможно не только при биологическом воздействии вида, но и огромном отрицательном экономическом влиянии.



Признав тот или иной вид инвазивным, необходимо будет предпринимать меры по борьбе с ним, отмечает старший инспектор управления окружающей среды Латгальского региона Элина Трипане.



«Если вид растения или животного включён в список инвазивных организмов, то, согласно законодательству, с ними необходимо бороться. Есть также требования ЕС: если вид признан инвазивным, то надо бороться. В Латвии единственный инвазивный вид, с которым ведётся борьба — борщевик».



Биологи не рекомендуют выпускать на волю любой чужеродный для местной среды вид, так как в зависимости от условий он может стать опасным, отмечает Михаил Пупиньш.



«Нельзя быть полностью уверенными, что какие-то виды не будут инвазивными и наши потомки не будут с ними бороться.

Вторая важная вещь — без необходимости хотелось бы попросить никого чужеродного нигде не расселять. Третья вещь, особенно это касается туристов, — не привозите сюда, особенно контрабандой, всяких загадочных зверей. Если вы уже что-то привезли или у вас дома есть загадочный зверь (любителей животных и растений сейчас много и самых разных, коллекции у ребят фантастически большие) и надоело вам это животное, не выпускайте в природу», — добавила она.



Проекты, связанные с инвазивными видами, — неисчерпаемый источник работы для биологов, а реализованные проекты — задел на будущее: собрана информация, разработана методика, которую можно задействовать, когда государство посчитает, что это необходимо.