Частная компания, занимающаяся вывозом отходов, Даугавпилсу обходится слишком дорого, считают новые городские власти. Муниципальное предприятие сможет обеспечить более дешевые и качественные услуги, уверен глава думы.

В Даугавпилсе борьба за «мусорный» бизнес не утихает. До этого момента вывозом отходов в городе занималось предприятие Clean R, пару лет назад пришедшее на смену фирме SpecATU.



Система вывоза мусора, особенно из многоквартирных домов, уже вызывала недовольство жителей. Проблема не только в своевременном сборе отходов, но и в цене, пояснил новый глава городской думы Андрей Элксниньш. Именно поэтому муниципалитет планирует взять эту сферу в свои руки.



По официальным данным, на мусорный полигон в Демене каждый год привозят около 35 тысяч тонн отходов. Теперь — вместо Clean R — собирать мусор будет самоуправление — это может быть более выгодно жителям, отметил глава городского коммунального хозяйства Айвар Пуданс.



У самоуправления, контролирующего «мусорную» сферу, появится возможность следить за количеством вывезенных отходов — и соответствующим образом корректировать цены — чтобы это было выгодно жителям и чтобы не допустить мошенничества, заявил Элксниньш.