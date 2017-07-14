Частная компания, занимающаяся вывозом отходов, Даугавпилсу обходится слишком дорого, считают новые городские власти. Муниципальное предприятие сможет обеспечить более дешевые и качественные услуги, уверен глава думы.
В Даугавпилсе борьба за «мусорный» бизнес не утихает. До этого момента вывозом отходов в городе занималось предприятие Clean R, пару лет назад пришедшее на смену фирме SpecATU.
Система вывоза мусора, особенно из многоквартирных домов, уже вызывала недовольство жителей. Проблема не только в своевременном сборе отходов, но и в цене, пояснил новый глава городской думы Андрей Элксниньш. Именно поэтому муниципалитет планирует взять эту сферу в свои руки.
По официальным данным, на мусорный полигон в Демене каждый год привозят около 35 тысяч тонн отходов. Теперь — вместо Clean R — собирать мусор будет самоуправление — это может быть более выгодно жителям, отметил глава городского коммунального хозяйства Айвар Пуданс.
У самоуправления, контролирующего «мусорную» сферу, появится возможность следить за количеством вывезенных отходов — и соответствующим образом корректировать цены — чтобы это было выгодно жителям и чтобы не допустить мошенничества, заявил Элксниньш.
Система вывоза мусора, особенно из многоквартирных домов, уже вызывала недовольство жителей. Проблема не только в своевременном сборе отходов, но и в цене, пояснил новый глава городской думы Андрей Элксниньш. Именно поэтому муниципалитет планирует взять эту сферу в свои руки.
По официальным данным, на мусорный полигон в Демене каждый год привозят около 35 тысяч тонн отходов. Теперь — вместо Clean R — собирать мусор будет самоуправление — это может быть более выгодно жителям, отметил глава городского коммунального хозяйства Айвар Пуданс.
У самоуправления, контролирующего «мусорную» сферу, появится возможность следить за количеством вывезенных отходов — и соответствующим образом корректировать цены — чтобы это было выгодно жителям и чтобы не допустить мошенничества, заявил Элксниньш.
Если учитывать что мер - клоун заявил что за 2 года у горожан украли 1 000 000 эвро, то вот считаем -
В городе примерно 80 000 населения - у каждого воруют на сегодня 500 000 / 80 000 =6.25 (в год) / 12 (в месяц) = 0.52 еур в месяц!
Вывод - новый тариф на 1 человека минимум должен снизится до 1.15 еур с человека. Посмотрим сможет ли этот лапшо вешатель АЭ снизить тариф хотябы на 30 центов.
Элксниньш начни отвечять за свой слова, а то таково идиота ещё наш город не видел!