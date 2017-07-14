В ночь на 9 июля видеопост Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировал ЧП на перекрестке улиц Виестура и Лачплеша. Информация была передана патрульной группе, которая сразу выехала на место происшествия.

На автобусной остановке был найден мужчина 1959 г.р. Он был сильно избит. На место вызвали скорую медицинскую помощь. Вторая патрульная группа, благодаря посту видео наблюдения, смогла отследить передвижения преступников, и задержала их в ближайших дворах с сумкой пострадавшего.



В ходе проверки установлено, что он из правонарушителей 1986 г.р., а двое других - близнецы 1976 г.р. Все произошедшее наблюдали и две сопровождавшие их женщины: 1972 г.р. и 1991 г.р.



Все правонарушители были переданы сотрудникам Госполиции для дальнейшего разбирательства.