26 июля в Риге состоится общее собрание членов (председателей самоуправлений) Латвийской Ассоциации больших городов.

Один из главных вопросов, который будет рассмотрен - это смена президента ассоциации. До сих пор президентствующим городом был Вентспилс. Теперь он передаст свои полномочия Даугавпилсу.



Напомним, что Латвийская Ассоциация больших городов была основана в 2001 году. Цель ее - сотрудничество городов в сферах экономики, хозяйственных связей и культуры. Всего в ассоциацию входят 9 городов: Даугавпилс, Рига, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Валмиера и Вентспилс.