Сегодня в эфире передачи "Диалог с городом" на радио Alise Plus вице-мэр Валерий Кононов поделился информацией о судьбе многострадального Даугавпилсского картодрома.

В ходе разговора о том, какие проекты прежнего руководства города все-таки будут продолжены, представитель думы упомянул картодром в Лигинишках, однако отметил, что восстановить его можно и нужно было раньше, но руководство города затянуло процесс, что привело только к удорожанию проекта.



Об истории проекта картодрома В. Кононов рассказал следующее:



- Два года назад тендер - 25 000 евро на проектирование проекта, объект сложный, это уже европейский уровень. Спустя какое-то время конкурс был закрыт, объявляется новый - уже 41 000 евро, по каким-то причинам и он закрывается. Сейчас мы уже составили корректную техническую спецификацию и в ближайшее время объявим новый конкурс. Какая цена будет, с учетом того, что на рынке строительства и проектирования пойдет подъем?..."



По словам В. Кононова, в ходе выездного заседания Кабмина в Даугавпилсе, министр финансов указала, что наблюдается тенденция роста стоимости проектирования как минимум в три раза, и сама стоимость строительства скорее всего возрастет тоже.



В свою очередь, прежний мэр Янис Лачплесис, также заявлявший о восстановлении в городе картодрома, необоснованно поскупился выделить средства на данный проект ранее, в результате процесс подорожал в разы, и реализация данного проекта теперь потребует куда больших затрат. Тем не менее, судя по словам вице-мэра, новая дума будет этот проект реализовывать.