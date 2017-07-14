14 июля в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus вице-мэр Даугавпилса Валерий Кононов ответил на вопросы редакции и горожан.
В ходе программы обсуждались вопросы развития города, работа с инвесторами и привлечение инвестиций, разработка и реализация проектов, а также проблемы занятости и вопросы городского хозяйства.
Программа от 14 июля с участием вице-мэра Валерия Кононова доступна в записи.
Программа от 14 июля с участием вице-мэра Валерия Кононова доступна в записи.
В эфире программа - Диалог с городом. Гость: вице-мэр Валерий ...
В эфире программа - Диалог с городом. Гость: вице-мэр Валерий КононовОпубликовано Alise Plus RADIO 14 июля 2017 г.
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