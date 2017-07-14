Сокращение численности населения в Латвии по сравнению с прошлым годом было вторым самым большим в ЕС. "Обобщить точную статистику миграции трудно, поэтому мы, возможно, даже не осознаем масштаба проблемы", - заявил в интервью газете Diena демограф Илмар Межс.

По словам Межса, одна из сфер, где Латвия могла бы поработать над изменением демографической ситуации, - это привлечение молодых образованных людей, забота о том, чтобы студенты, получившие в Латвии высшее образование, могли остаться и применить полученные знания здесь.



Он также отметил, что число уезжающих из Латвии уменьшилось, но было бы ошибочно думать, что оно сокращается с каждым годом, хотя бум эмиграции и прошел. "В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года население Латвии сократилось почти на 1%. По этому показателю в ЕС Латвию обгоняет только Литва. Показатели смертности и рождаемости в странах ЕС почти совпадают, а прирост числа жителей связан с миграцией. В Латвии же и естественный прирост населения, и сальдо миграции остаются отрицательными. Ежегодно страну покидают примерно 20 тыс. человек, а приезжают наполовину меньше", - утверждает Илмар Межс.