Тяжелоатлеты Даугавпилса неизменно проходятся по пьедесталу большинства латвийских соревнований. Юношеская олимпиада не стала исключением.

Эдвин Лазаревич (- 56 кг), Никита Васильев (- 62 кг), Иван Тимощенко (- 77 кг), Максим Диваков (+85 кг) стали победителями.



Даниэль Абраменко (- 50 кг), Анджей Аустис (- 62 кг), Максим Колесников (- 69 кг), Илгмар Римицан + 85 кг) встали в шаге от пьедестала. Ещё двое даугавпилчан примерили бронзовые медали - Илья Соколов (- 69 кг) и Волдемар Храпанс (- 77 кг).



В активе тяжелоатлетов Лудзы 4 медали: Владислав Прокофьев (- 50 кг) – 1 место, Максим Петров (- 56 кг) – 2 место, Лаурис Рушко (- 50 кг) – 3 место, Гунар Криеванс (- 85 кг) – 3 место.



Среди девушек второе место у Линды Спружи (Лудза), а третье у Лидии Соколовой (Даугавпилс).