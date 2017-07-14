Член правления "Daugavpils satiksme" С. Шнепсте написала заявление об отставке. Ничего больше о причинах ухода с должности СМИ пока не рассказала ни она сама, ни вице-мэр В. Кононов, под чьим надзором находится контроль муниципальных предприятий.

Как стало известно СМИ, заявление об уходе с должности подал и член правления данного предприятия Эвалд Мекшс. Этот вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров.



Как уже сообщалось, новый мэр А. Элксниньш начал формировать свою команду, заявив, что не будет работать с людьми, которым не доверяет. Напомним, что среди таковых оказались член правления ПЖКХ Е. Оленов, начальник муниципальной полиции В. Гудаковский, руководоитель ДРБ Р. Йокстс.