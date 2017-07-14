Член правления "Daugavpils satiksme" С. Шнепсте написала заявление об отставке. Ничего больше о причинах ухода с должности СМИ пока не рассказала ни она сама, ни вице-мэр В. Кононов, под чьим надзором находится контроль муниципальных предприятий.
Как стало известно СМИ, заявление об уходе с должности подал и член правления данного предприятия Эвалд Мекшс. Этот вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров.
Как уже сообщалось, новый мэр А. Элксниньш начал формировать свою команду, заявив, что не будет работать с людьми, которым не доверяет. Напомним, что среди таковых оказались член правления ПЖКХ Е. Оленов, начальник муниципальной полиции В. Гудаковский, руководоитель ДРБ Р. Йокстс.
Как уже сообщалось, новый мэр А. Элксниньш начал формировать свою команду, заявив, что не будет работать с людьми, которым не доверяет. Напомним, что среди таковых оказались член правления ПЖКХ Е. Оленов, начальник муниципальной полиции В. Гудаковский, руководоитель ДРБ Р. Йокстс.
и неплохо себя чувствует
через месяц уже нельзя будет кивать на старую Думу
и неплохо себя чувствует
через месяц уже нельзя будет кивать на старую Думу
если так то доклад человека находящегося в отпуске ничего не значит