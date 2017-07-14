Информационный портал nra.lv опубликовал данные о зарплатах ректоров латвийских ВУЗов. Оказалось, что руководя высшим учебным заведением можно заработать больше, чем министр образования, премьер-министр и президент страны. К тому же некоторые еще и преподают, а также получают пенсию, о которой большинство жителей может только мечтать.
Согласно базе данных СГД, министр образования в прошлом году заработал 54 100 евро, премьер - 51 000 евро, президент - 57 400 евро. А что же ректоры университетов?
Ректор Рижского Университета им. П. Страдиня Янис Гардовскис заработал в 2015 году 184 800 евро, а в прошлом году - 332 000 евро, из которых за ректорство он получил 107 900 евро, или 9 000 евро ежемесячно.
Значительно приумножил свои доходы и ректор РТУ Леонид Рыбицкис: со 170 600 евро в 2015 году до 187 200 евро в прошлом году. За руководство университетом он получил 92 000.
Рост зарплат ощутили также ректор Сельскохозяйственного университета (на 13 000 евро) и ректор Видземской высшей школы (на 11 000 евро).
А вот существенное уменьшение доходов пережил ректор Даугавпилсского университета Арвид Баршескис. Он заработал в прошлом году на 10 000 меньше, чем годом ранее. Его доход в прошлом году составил 61 900 евро, из которых за должность ректора он получил 58 700 евро (среднемесячная заработная плата составляет около 5 тысяч евро).
Напомним, что Арвид Баршевский баллотировался в депутаты местного самоуправления на минувших выборах. Он возглавлял список партии "Объединение зеленых и крестьян" и набрал 1 614 голосов, однако данная политическая сила не набрала необходимого минимума для того, чтобы попасть в думу.
Ректор Рижского Университета им. П. Страдиня Янис Гардовскис заработал в 2015 году 184 800 евро, а в прошлом году - 332 000 евро, из которых за ректорство он получил 107 900 евро, или 9 000 евро ежемесячно.
Значительно приумножил свои доходы и ректор РТУ Леонид Рыбицкис: со 170 600 евро в 2015 году до 187 200 евро в прошлом году. За руководство университетом он получил 92 000.
Рост зарплат ощутили также ректор Сельскохозяйственного университета (на 13 000 евро) и ректор Видземской высшей школы (на 11 000 евро).
А вот существенное уменьшение доходов пережил ректор Даугавпилсского университета Арвид Баршескис. Он заработал в прошлом году на 10 000 меньше, чем годом ранее. Его доход в прошлом году составил 61 900 евро, из которых за должность ректора он получил 58 700 евро (среднемесячная заработная плата составляет около 5 тысяч евро).
Напомним, что Арвид Баршевский баллотировался в депутаты местного самоуправления на минувших выборах. Он возглавлял список партии "Объединение зеленых и крестьян" и набрал 1 614 голосов, однако данная политическая сила не набрала необходимого минимума для того, чтобы попасть в думу.
поучитесь в выходные свободное время и будет вам такой заработок
За что такие зарплаты.Это что такого уникального надо делать.
поучитесь в выходные свободное время и будет вам такой заработок
Добыча сырой нефти и природного газа – 6733
Производство кокса и нефтепродуктов – 5728
Воздушный транспорт – 5535
Финансовая и страховая деятельность – 4902
Информационные технологии и коммуникации – 4797
Гостиничный бизнес – 2285
Сфера общественного питания – 2209
Услуги по трудоустройству – 2123
Зарплаты в Германии по профессиям в 2017 году (в евро/месяц)
Врач – 5000–5500, хирург – 7100
Юрист – 5900
Инженер – 5600
Программист – 5000
Архитектор – 4400
Банковский служащий – 4300
Налоговый консультант, аудитор – 4200
Профессиональный рабочий (сварщики, электрики) – 4100
Учитель – 4000
Строитель – 3900
Полицейский – 3750, а вначале карьеры – 2000
Бухгалтер – 3600
Медсестра – 2900
Машинист – 2800
Дворник, уборщик мусора – 2500
Водитель – 2200
Повар – 1900
Уборщица, официантка – 1600–1800
Заметьте, в отсталой Германии средний разбег зарплат по профессиям - ДВА-ТРИ РАЗА !
А в процветающей хуторской свинопасии - в ДЕСЯТКИ РАЗ !
И статистика у свинопасов такая хорошая - в среднем по тыще евров на рыло.
И если я кушаю капусту, а баре - мясо - то в среднем мы едим голубцы...