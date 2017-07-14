Информационный портал nra.lv опубликовал данные о зарплатах ректоров латвийских ВУЗов. Оказалось, что руководя высшим учебным заведением можно заработать больше, чем министр образования, премьер-министр и президент страны. К тому же некоторые еще и преподают, а также получают пенсию, о которой большинство жителей может только мечтать.

Согласно базе данных СГД, министр образования в прошлом году заработал 54 100 евро, премьер - 51 000 евро, президент - 57 400 евро. А что же ректоры университетов?



Ректор Рижского Университета им. П. Страдиня Янис Гардовскис заработал в 2015 году 184 800 евро, а в прошлом году - 332 000 евро, из которых за ректорство он получил 107 900 евро, или 9 000 евро ежемесячно.



Значительно приумножил свои доходы и ректор РТУ Леонид Рыбицкис: со 170 600 евро в 2015 году до 187 200 евро в прошлом году. За руководство университетом он получил 92 000.



Рост зарплат ощутили также ректор Сельскохозяйственного университета (на 13 000 евро) и ректор Видземской высшей школы (на 11 000 евро).



А вот существенное уменьшение доходов пережил ректор Даугавпилсского университета Арвид Баршескис. Он заработал в прошлом году на 10 000 меньше, чем годом ранее. Его доход в прошлом году составил 61 900 евро, из которых за должность ректора он получил 58 700 евро (среднемесячная заработная плата составляет около 5 тысяч евро).



Напомним, что Арвид Баршевский баллотировался в депутаты местного самоуправления на минувших выборах. Он возглавлял список партии "Объединение зеленых и крестьян" и набрал 1 614 голосов, однако данная политическая сила не набрала необходимого минимума для того, чтобы попасть в думу.