Сегодня в Даугавпилсе состоялось внеоочередное заседание городской думы, на котором был заслушан доклад представителей предприятия "Даугавпилсские теплосети". Однако долгое сообщение о договорах и их выгоде для города ничего, кроме зевоты, у присутствующих не вызвало. Самое интересное началось во время обсуждения.

Собственно дебаты были как никогда коротки. После некоторых вопросов и уточнений, мэр А. Элксниньш в присутствии всех депутатов и представителей СМИ подвел итог создавшейся ситуации на городских "Теплосетях" и обвинил в этом экс-мэра, а ныне депутата Я. Лачплесиса.



"Я. Лачплесис упустил шанс получить лицензию на когенерацию для самоуправления, о чем сказал и Госконтроль. Если сравнить ситуацию в Даугавпилсе и Лиепае, то в Лиепае частникам не заплатили за поставку теплоэнергии ни одного евро. Они использовали средства еврофондов в размере 20 млн. Даугавпилс лицензию потерял, деньги потерял, теплосети не развил. <...> Все эти годы здесь происходило взяточничество, обвинения, политические перевороты, манипуляции жителями, ложь. Все для того, чтобы схема могла принадлежать Рыбникову, Дозорцеву, Сприновскому, у которого Я. Лачплесис вымогал взятку. Результат всего сделанного и не сделанного прежней политической силой - кредит, который думе надо брать на 15 лет, и за него платить будут жители. <...> Вопрос в том, какой тариф будет, когда уйдут частники, не поднимется ли он. ". Также мэр заявил, что частных фирм в городе, обеспечивающих поставку теплоэнергии, впредь не будет.



В ходе своего выступления, А, Элксниньш во всеуслышание заявил, что за неиспользование предоставленной ранее Министерством экономики лицензии на когенерацию, планируют рассмотреть возможность обратиться в прокуратуру по поводу возмещения потерь.



"Сегодня публично, в связи с данной ситуацией, в связи с этим докладом, мы предлагаем вам сложить ваш мандат и попробовать свои силы абсолютно в других отраслях!", - заявил мэр Даугавпилса.



Депутат А. Брокс попытался возразить и провести голосование. Однако мэр был непреклонен. Заседание закончилось.