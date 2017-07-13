13 июля в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры Престолов" .Гостем программы стал вице-президент спидвейного клуба "Локомотив" Анатолий Зиль.

Ведущие в студии - Александр Комаров, Александр Гришаков и Виктор Янцевич провели обзор работы нового руководства Даугавпилсской думы, подробнее остановившись на темах спидвея, теплосетей, необоснованных покупок, а также на ошибках прежнего руководства города, которое теперь призвана решать новая власть.



Эфир программы от 13 июля доступен в записи.