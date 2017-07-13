12 июня в Даугавпилсской думе гостили 6-11- летние дети из лагеря ,,Superkids”. Во время экскурсии они ознакомились с работой самоуправления, его историей, узнали о подарках нашему городу от других городов.

Дети встретились с председателем городской думы Андреем Элксниньшем и познакомились с котом думы Стёпкой.Маленьких детей больше увлекли игры с котёнком, а те, что постарше, задавали вопросы мэру. Дети интересовались работой председателя, а также его предыдущим местом работы. Также маленькие дети спрашивали, играет ли мэр города в компьютерные игры.Говорили и о развитии города: об аэропорте и аквапарке.Детей интересовали и хозяйственные вещи, например, почему у нянечек в садах такая маленькая заработная плата.Отвечая на вопрос о том, как стать мэром города, Андрей Элксниньш сказал, что нужно хорошо учиться и слушаться учителей и родителей.