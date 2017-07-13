Вчера в Даугавпилсе в микрорайоне Грива произошла авария. О ней сообщил на своей странице в сети Facebook Михаил Лавренов.



"Не знаем, как у вас, а у нас на Гриве снова неспокойно... Не успели вытащить машину из дома на Пардаугавас 48, как на той же улице, только у 32 дома, снова авария. Слава Богу, без жертв, повреждены только машины и электрощит.

Сейчас, в связи с объездом на Гриве, действительно, сложные и непривычные дорожные условия. Знак "30" , узкие перекрёстки и, как всегда вечером, тем, кто едет со стороны Юдовки в город, слепит солнце в глаза, а особенно после дождя...

На этот раз обычная авария, водитель не уступил дорогу, сработали подушки безопасности, все живы..

Привыкшие к размеренной и спокойной жизни жители Гривы снова собираются, толкуют и обсуждают произошедшее..."