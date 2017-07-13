В небольшом приусадебном хозяйстве "Эзермалу маяс" в Аглонской волости Аглонского края у трех свиней констатирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).



