В этом году в Даугавпилсе в Стропах началось строительство променада. Мнения жителей по поводу его необходимости так далеко от центра города разделились: одни проект поддерживают, другие - нет. Тем не менее строительство началось.

Как рассказал руководитель Управления коммунального хозяйства А. Пуданс, на данный момент идет первая очередь проекта. Сдача в эксплуатацию запланирована в октябре. Однако, по словам г-на Пуданса, она может немного затянуться из-за возникших дополнительных проблем: слой чернозема пришлось снимать, могут возникнуть и проблемы с частниками, т.к. променад будет прилегать к частным территориям и нужно будет соблюсти ряд условий, в том числе самоуправлению предстоит решить соглашаться на требования частников или нет.



Вторая очередь проекта предполагает строительство на променаде в Стропах зоны отдыха, участков для занятия спортом, а также для развлечений детей. Реализована эта часть проекта будет уже в следующем году.